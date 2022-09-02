Подмосковье 02 сентября 2022, 17:57 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Два жителя Подмосковья стали призерами регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв» Представители Подмосковья вошли в число призеров этапа конкурса «Цифровой прорыв»

Читать 360tv в

Призерами регионального чемпионата конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» стали два участника из Московской области. Юрий Соколов и Юрий Прищепа заняли пятое и восьмое места. Всего в чемпионате, который прошел в Тульской области, участвовали более 400 человек.

Все участники решали задачу, поставленную «Медицинским информационно-аналитическим центром Калининградской области».

Реклама

Нужно было разработать модель, способную спрогнозировать количество пациентов по разным видам заболеваемости с учетом географического положения, времени года, пола и возраста.

Реклама

Занявший пятое место Юрий Соколов предложил решение на основе прогноза по так называемым временным рядам, в которых учитывались показатели прошлых значений по предыдущим.

Для разработки программы он использовал открытую технологию LAMA от «Сбера». Участник убрал информацию о населенных пунктах, данных о которых не было после 2019 года, что значительно облегчило сбор сведений и выстраивание единого реестра.

Кроме того, он использовал в своей программе формулу Int, которая округляет число без десятичной дроби.

Оказавшийся на восьмой строке в топ-15 Юрий Прищепа провел анализ данных, чтобы выяснить частоту регистрируемых болезней в Калининградской области.

Собранная информация показала, как изменился тренд в 2020 году в связи с пандемией COVID-19.

Для обучения и прогнозирования искусственного интеллекта он использовал алгоритмы XGBoost, основанный на дереве поиска решений, и CatBoost, учитывающий ошибки прошлых моделей.

В результате система провела анализ и сделала прогноз на основе временных рядов с выявлением трендов, сезонности, цикличности.

Как отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, количество участников регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Тульской области стало рекордным — 412 человек.

«Такой интерес к проекту возник в том числе потому, что принимающий регион и представивший задачу субъект являются признанными брендами, которым доверяют IT-специалисты. <…> Конкурсную часть значительно усилили также участники из других 66 регионов. При помощи специалистов почти со всей России нам удалось собрать более 2500 загруженных решений», — заявил он.

По итогам чемпионата 15 сильнейших участников получили ценный приз — туристическую поездку в один из регионов России в рамках программы «Больше, чем путешествие» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Главной целью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» стал поиск новых кадров и перспективных специалистов для работы в сфере искусственного интеллекта, а также формирование и развитие сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов в этой сфере.

Организатором конкурса выступило Министерство экономического развития, а оператором соревнований выступило АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

0 0 0 0 0 0