Подмосковье 07 марта 2024, 12:08 Участники из Лобни выиграли 5 золотых медалей на турнире для начинающих каратистов Медиасток.рф

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Турнир по карате для начинающих спортсменов «Первые шаги» прошел в Подмосковье. Участники из Лобни выиграли 18 медалей разного достоинства.

Юные каратисты из Лобни завоевали пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

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«В нашем соревновании могут выступить как юные, так и опытные каратисты. Но, как правило, для последних турниров проводится достаточно, а новички могут проверить свои силы практически только на „Первых шагах“», — отметили организаторы турнира «Первые шаги».

Напомним, на Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» лобненские каратисты получили 29 медалей, в том числе 12 золотых, девять серебряных и восемь бронзовых.

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