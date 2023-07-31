Подмосковье 31 июля 2023, 16:37 Участники форума «Территории смыслов» придумали новые арт-объекты для Солнечногорска пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Молодежный форум «Территория смыслов» стартовал в Солнечногорске. Участие в нем принимают активисты со всей страны. Они уже придумали арт-объекты и социальные плакаты, которые вскоре можно будет увидеть в округе.

Молодые философы, социологи, преподаватели гуманитарных дисциплин, ученые и историки приняли участие в работе арт-пространства в центре народного творчества и досуга «Лепсе». Они разработали 10 арт-объектов для детей и придумали 92 плаката для социальной рекламы. Вскоре их разместят в общественных местах Солнечногорска.

Кроме того, участники форума собрали мусор в прибрежной зоне озера Сенеж и привели в порядок территории военных мемориалов округа. Они также приняли участие в мастер-классе благотворительного фонда «Дари добро» и научились плести маскировочные сети для бойцов специальной военной операции.

Еще ребята посетили приют для животных «Ника», где живет 145 собак. Они покормили и выгуляли животных.

Подобные волонтерские мероприятия в Солнечногорске запланированы на каждой смене форума «Территория смыслов». Участники будут посещать приюты, детские дома, принимать участие в акциях помощи участникам специальной военной операции и их семьям, а также вносить свой вклад в благоустройство города.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил историков и организаторов за проведение фестиваля «Гуляй Город» в Чехове.

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