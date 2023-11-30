30 ноября 2023, 15:46
Участники форума «Мы — Россия» посетили музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил в Одинцове
Участники молодежного форума «Мы — Россия» посетили достопримечательности Одинцовского округа. Они побывали с экскурсией в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации и в музее «Дорога памяти».
На молодежный форум приехали гости из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
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«Нас около 100 человек: представители педагогики, медицины, студенты, общественники. Ходим на экскурсии, всем все очень нравится», — поделилась участница Молодежного форума «Мы — Россия» Валентина Михайлюк.
Гостей ждет насыщенная программа: медиашкола, общение с известными журналистами и военными обозревателями, а также праздничный концерт молодых музыкантов и финалистов творческих конкурсов.
«Мы собрали молодых людей здесь у нас в Московской области. Большая часть тех, кто приехал на форум, — это наши подмосковные люди, но мы позвали молодежь со всех новых регионов. Мы крайне признательны нашим друзьям за то, что они были готовы перенести такое длительное путешествие», — сказал советник министра Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков.
Форум продлится до 3 декабря и соберет около 500 участников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.
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Одинцово
Молодежь
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