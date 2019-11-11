Смена лидерства стартовала на форуме «Я — гражданин Подмосковья». В Одинцовский городской округ съехались 350 участников со всей Московской области.

Руководители общественных организаций, кураторы форумов, молодые депутаты и другие активисты приехали на форум «Я — гражданин Подмосковья». Каждому нет и 30 лет. Организаторы приготовили для них три разные смены. Предыдущая была посвящена подготовке к юбилею Победы. Тема следующих четырех дней — лидерство. В программе — лекции и тренинги. Также участники могут представить свои проекты на суд экспертов.

«Если у них уже есть идея, только идея, то они помогают довести до реализации. Если мы говорим про действующие проекты, то они помогают дать новый виток развития этому проекту», — сказала Анастасия Хафизова, программный директор форума «Я — гражданин Подмосковья».

А завершится все четырехдневкой, посвященной творчеству. Молодые таланты будут готовить мюзикл. Постановку представят следующим летом в Крыму на всероссийском фестивале «Таврида».