Подмосковье 24 января 2023, 13:34 Участники фестиваля «Тепло» в Серпухове получили «Паспорта путешественников»

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В Серпухове завершился ежегодный зимний фестиваль «Тепло». Его участники попили чай из самоваров, посетили ярмарку народных промыслов, а также получили «Паспорта путешественников» и стикер-отметку.

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Мероприятие стало частью проекта «Моя зима в Подмосковье».

«Побывала на фестивале „Тепло“ от команды губернатора Подмосковья в парке имени Олега Степанова в городе Серпухов. Получила паспорт путешественника и очень постараюсь посетить и другие фестивали акции „Зима в Подмосковье“», — сообщила одна из гостей фестиваля Фарида Хасанова.

С паспортами для путешествий жители Московской области смогут побывать в исторических, культурных и туристических центрах своего региона. Участник, посетивший наибольшее количество мероприятий с 1 января по 25 февраля этого года, получит спецприз от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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