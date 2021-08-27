Участники фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» рассказали, как пришли в бизнес

В Московской области проходит второй день фестиваля «Сыр! Пир! Мир!». Пока гости лакомились деликатесами, фермеры рассказали, как они стали сыроварами. Историями поделилась пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Истории создания своего бизнеса у всех фермеров разные. Многие из них раньше не имели никакого отношения к сельскому хозяйству и сыроварению.

Компания LatteBianco впервые принимает участие в фестивале «Сыр! Пир! Мир!». Одна из основателей сыроварни Татьяна еще в 90-х годах побывала в Италии и влюбилась в местные сыры. После путешествия она начала изучать тонкости производства молочного лакомства. Она прошла курсы сыроваров, где из 250 человек до конца дошли только 15.

Когда Татьяна вернулась в Россию, стала готовить сыры для топовых московских ресторанов. Сейчас за ее сырами выстраивается очередь.

Успех пришел и к Юлии Цыганковой. Она открыла пекарню «Итальянские рецепты» в Подмосковье из-за любви к кулинарии. По образованию Юлия журналист, много писала про кухни мира. Девушка путешествовала, общалась с поварами и кондитерами разных стран. За время работы она полюбила натуральные продукты, здоровую и красивую еду. Особый интерес Юлия испытывала к выпечке.

Когда фермер переехала в Подмосковье, она купила себе дровяную помпейскую печь и начала выпекать хлеб на закваске. Первыми клиентами были соседи по поселку. Позже она получила диплом пиццайоло. Любовь к итальянской кухне привела к тому, что Юлия стала выпекать множество различных изделий: гриссини и бискотти. Фермер уже не первый раз принимает участие в фестивале «Сыр! Пир! Мир!».

Алена Балуева открыла свое дело, потому что всегда мечтала быть поваром. Сначала она обучалась на различных курсах, мастер-классах. Отрабатывала рецепты на собственной кухне. Так появилась мастерская деликатесов «Груня Гурмэ». Алена впервые приехала на фестиваль в Истре, чтобы поделиться многообразием вкусов. Она привезла паштеты, риеты, террины, рулеты, соусы, конфитюры, равиоли ручной лепки и даже сладкие пасты без сахара.

Всероссийский сырный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» проходит в деревне Дубровское городского округа Истра при поддержке правительства Подмосковья. На ярмарку приехали 400 фермеров из 54 регионов России. Площадки фестиваля работают с 10 до 20 часов, вход на них бесплатный для всех желающих. Попробовать деликатесы со всей страны можно 27, 28 и 29 августа.