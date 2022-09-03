Подмосковье 03 сентября 2022, 23:54 Поделиться Telegram

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Viber Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у стен главного храма ВС России Участники фестиваля «Спасская башня» выступили у главного храма ВС России в Подмосковье РИА «Новости»

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В Москве завершается 15-й Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Традиционно основным местом проведения является Красная площадь. Однако в этом году организаторы решили удивить. Дневная часть фестиваля впервые прошла в Подмосковье у стен главного храма ВС России.

Фестиваль «Спасская башня» входит в число самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. Именно поэтому ежегодно в нем принимают участие военные оркестры с самых разных уголков планеты. В этом году зрителям посчастливилось увидеть коллективы из Таиланда, Индии, Египта, Армении, Белоруссии и Венесуэлы.

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«Это впервые, когда Венесуэла выезжает на международный фестиваль такого уровня. Мы очень благодарны, что у нас есть такая возможность, приехать сюда, выступить, показать свою культуру и сделать так, чтобы люди больше знали о нашей стране. Мы всегда ищем способы, как удивить людей, как удивить публику. Надеемся, что все получат удовольствие от просмотра нашего шоу, — рассказал руководитель оркестра ВС Венесуэлы Мэкси Хоэль Кинтеро Ринкон.

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Разумеется, коллектив из Венесуэлы просто покорил российского зрителя своим выступлением.

Выступили на Соборной площади и музыканты из ЛНР. Свои оркестры представили: российское Министерство обороны, Росгвардия, ФСБ и другие ведомства. Музыканты признаются, что выступления у главного храма ВС России вызывают особенные чувства.

В финале дневной программы фестиваля на площадь вышел Сводный оркестр, включающий все коллективы. В одном строю собрались сотни людей разной культуры и религии, но говорящие на одном языке — языке музыки.

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