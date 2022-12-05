Подмосковье 05 декабря 2022, 13:19 Участники экоакции в Люберцах собрали более 2 тонн техники на переработку за день

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Экологический матч по хоккею и акцию по сбору старой бытовой техники провели в Люберцах 1 декабря. Жители сдали в переработку больше двух тонн сломанных компьютеров, тостеров, фенов, телевизоров и других уже ненужных предметов.

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Акцию провели у входа в центральный парк Люберец. Организатором выступила администрация городского округа при поддержке Фонда рационального природопользования и регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск». Всего за несколько часов было собрано более двух тонн техники, которую принесли сюда 170 человек.

Упаковав ценное вторсырье в грузовик, организаторы провели ЭкоХоккей — игру, направленную на популяризацию раздельного сбора мусора. Хоккеисты должны были отправлять разные шайбы с надписями в серую или синюю секцию ворот, продемонстрировав свои знания сортировки. Такую активность разработала компания «ЭкоСпорт».

«В Подмосковье ежегодно обрабатывается свыше 7,5 миллиона тонн отходов. Наши 11 КПО уже направили на вторичную переработку порядка 1,6 миллиона тонн бумаги и картона, более 0,7 миллиона тонн металла, около 1,3 миллиона тонн пластика, более 1,2 миллиона тонн стекла, свыше 3,2 миллиона тонн органических отходов», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

С 2019 года в Подмосковье реализуется система разделения отходов. В синий бак необходимо складывать сухие отходы, такие как бумага, стекло или металл, а также пластик. В серый контейнер идут остатки еды, предметы личной гигиены и другие не подлежащие переработке вещи.

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