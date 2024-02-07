Подмосковье 07 февраля 2024, 14:16 Участники движения «Первые Подмосковья» поздравили женщин-врачей с профессиональным праздником Министерство образования МО

Читать 360tv в

Международный день женщины-врача отмечают 3 февраля. Активисты объединения «Движение первых» поздравили с этим событием подмосковных медиков, сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

«Первые выразили свою благодарность работницам здравоохранения за их профессионализм, добродушие и ежедневную помощь. Они понимают, что работа врачей — это не только физический и интеллектуальный труд, но и множество эмоциональных испытаний, с которыми они сталкиваются ежедневно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Напомним, что второй съезд «Движения Первых» прошел на территории международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Участниками программы стали более трех тысяч человек.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».