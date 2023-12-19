Подмосковье 19 декабря 2023, 01:18 Участники более 4,7 тысячи аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю Участники более 4,7 тысячи ДТП обратились в службу помощи в Подмосковье Unsplash

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За прошедшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП, которая находится в Центре безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО), поступило 4750 звонков от участников аварий. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Там отметили, что 1731 человек, обратившийся за помощью при оформлении столкновений, получили ее в центрах помощи при ДТП, а 954 человека оформили «Европротоколы» благодаря консультациям сотрудников «горячей линии».

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В Подмосковье существует единая служба помощи при ДТП, оказывающая помощь всем участникам дорожного движения. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи — их в области всего 15 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Водители, которые пострадали в результате ДТП, могут обратиться за помощью по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.