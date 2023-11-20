Подмосковье 20 ноября 2023, 16:20 Участники более 2,9 тысячи аварий обратились в службу помощи при ДТП за неделю Минтранс Подмосковья

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За неделю в службу помощи при ДТП обратились участники 2,9 тысячи автомобильных аварий. Из них свыше 500 человек оформили европротоколы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, 1033 обратившихся получили консультацию в центрах помощи при ДТП, еще 527 — оформили европротоколы по инструкции оператора.

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Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную поддержку попавшим в аварию без пострадавших дистанционно и очно в 15 округах Подмосковья.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться по телефону 112 или 8 (800) 444-58-34 и действовать по инструкции оператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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