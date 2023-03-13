Подмосковье 13 марта 2023, 17:09 Участники «Боевого братства» из Подольска собрали гуманитарную помощь бойцам СВО

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«Боевое братство» в Подольске отправит гуманитарную помощь бойцам СВО. Участники организации собрали средства гигиены, продукты, одежду и электрический генератор.

Заместитель руководителя «Боевого братства» в Подольске Михаил Васильев рассказал, что помощь передадут подшефному подразделению — минометной батарее первого мотострелкового батальона седьмой бригады народной милиции ЛНР.

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«Ей мы помогаем с 2014 года. Также повезем помощь ребятам с 18-го батальона территориальной обороны», — добавил он.

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К сбору помощи присоединились неравнодушные жители округа, в том числе местные депутаты, а также матери и вдовы бойцов. Полезные вещи также передадут госпиталю для раненых — он получит инвалидные коляски.

Ранее семьи бойцов СВО поблагодарили губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за заботу. С ними он пообщался в формате телемоста.

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