Подмосковье 05 декабря 2023, 15:44 Участники Битвы за Москву получат выплату по 40 тысяч рублей в Подмосковье Министерство социального развития Подмосковья

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Годовщину начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают 5 декабря. Праздничную выплату к этой дате получат около 40 ветеранов в Подмосковье.

«Фронтовикам Подмосковья, награжденным медалью „За оборону Москвы“, направлена на счет единовременная выплата в размере 40 тысяч рублей. К 82-й годовщине эту выплату получат около 40 ветеранов», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Материальная помощь ветеранам, награжденным медалью «За оборону Москвы», оказывается ежегодно. Выплата поступит проактивно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты.

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