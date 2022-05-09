Участники «Бессмертного полка» Подмосковья рассказали о своих родных

Первая за последние два года акция «Бессмертный полк» началась в Московской области. Жители Дмитровского городского округа вышли на центральные улицы с портретами своих родных и близких, принимавших участие в боях и работавших в тылу во время Великой Отечественной войны. «360» ведет прямую трансляцию с акции.

Надежда Цанева вышла на акцию «Бессмертный полк» вместе со своим мужем. В руках они держали портреты своих родителей. В беседе с «360» женщина рассказала, что уже ушедшая из жизни Валентина Николаевна Цанева ушла на фронт добровольцем, когда ей было всего 17 лет, после того как у нее погибли три родных брата.

«Она работала радистом, встретила на войне своего будущего мужа, они поженились в июле 1945 года. Отец — кадровый военный, закончил службу полковником», — поделилась она.

По словам Надежды, родные не особенно рассказывали о том, что происходило во время войны. Но День Победы в семье всегда был большим праздником. «Мы стараемся нашим детям и внукам передать эту эстафету», — добавила она.

Дочь и внучка рядового Евдокима Петрова Валентина Громыко и Галина Лукина вышли на акцию бессмертный полк без фотографии. Вместо этого на плакате оказался символ акции «Бессмертный полк». Снимка погибшего военного у них не оказалось. Евдоким Петров погиб, когда его дочери было только пять лет.

«Он пропал без вести. Но несколько лет назад мы его нашли. Погиб в Ленинградской области. Мы ездили к нему на могилу», — рассказала внучка Галина.

По словам дочери погибшего солдата, мать не любила рассказывать ей об отце. У нее остались только воспоминания из детства.

«Мы жили в деревне, мать работала. Если приходило похоронное письмо, то вызывали в контору. Потом все плакали, но после выходили на работу», — поделилась Валентина Громыко.

Акция «Бессмертный полк» проходит в России ежегодно. Люди выходят отдать дань памяти родным и близким, чья смелость и самоотверженный труд освободили мир от порабощения фашистами.

В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса акцию провели в онлайн-формате. К ней смогли присоединиться все желающие.