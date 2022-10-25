Участники «Беговой лиги Подмосковья» вместе преодолели рубеж в 2 миллиона километров | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 21:18 Участники «Беговой лиги Подмосковья» вместе преодолели рубеж в 2 миллиона километров пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Участники легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья» преодолели совместно более двух миллионов километров, они совершили свыше 300 тысяч тренировок. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Реклама

Проект стартовал в Подмосковье в апреле 2022 года и уже объединил около девяти тысяч любителей спорта.

« Беговая лига Подмосковья» — это один из флагманских спортивных проектов Московской области. Помимо беговых событий, которые прошли в разных городах региона, мы предложили участникам онлайн-активности. Первый рубеж в 500 тысяч километров был преодолен участниками меньше, чем за два месяца. И сегодня мы видим отличный результат — уже более 2 миллионов километров в формате онлайн-соревнований», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Министр добавил, что проект продолжится в следующем году. Его планируют расширить, добавив к бегу плавание, лыжи и велоспорт.

Проект «Беговая лига Подмосковья» — один из этапов реализации задачи по популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья любого возраста, которую поставил губернатор региона Андрей Воробьев.

пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Победителей в номинациях онлайн-соревнования отметят наградами по итогам бегового сезона, добавил Дмитрий Абаренов.