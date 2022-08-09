Участники арт-лагеря «Культурный код» создадут мурал на стадионе в Балашихе

С 22 по 26 августа в Подмосковье пройдет арт-лагерь фестиваля «Культурный код». Творческие дети из пяти регионов России примут участие в культурно-просветительской программе.

Ребята смогут посетить лекции по искусству, творческие мастер-классы с участием приглашенных экспертов, экскурсии в музеи Москвы, встречи с художниками фестиваля, а также мастер-класс по ораторскому искусству.

25 августа дети вместе с художниками фестиваля уличного искусства создадут мурал на стадионе «Орион» в Балашихе.

Мурал — огромное изображение, которое нанесено на стену здания. Вдохновителем визуальной концепции лагеря стал стрит-арт художник Тимур Fork.

Во время воркшопа ребята будут моделировать артобъекты для своих городов (Москва, Санкт — Петербург, Пенза, Белгород, Балашиха). Для определенных объектов дети будут искать решения по украшению территории за счет создания необычных скульптур, фонтанов и арок.

Для участников лагеря выступят студенты академии Игоря Крутого — участники международных конкурсов «Детское Евровидение» и «Детская Новая Волна», телевизионного шоу «Голос. Дети»: София Иванова, Валерий Кузаков, Мария Гулевич, Софья Кругова, хор Академии Игоря Крутого и другие юные артисты. Хедлайнером концерта станет представительница России на «Детском Евровидении» в 2019 и 2021 годах Таня Меженцева.

Основная цель фестиваля «Культурный код» — создание музея под открытым небом. Фестиваль пройдет в микрорайоне Железнодорожный с 20 августа по 17 сентября. Здесь появятся муралы более чем на 30 зданиях. Авторами работ станут художники из 10 стран — Испании, Италии, Сербии, Аргентины, Бразилии и Мексики.