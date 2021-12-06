Участники акции «Тропа памяти» прошли путем защитников деревни Леоново в Подмосковье

Отряд поисковиков, юнармейцы, школьники и все желающие прошли по «Тропе памяти» в городском округе Чехов. Они повторили маршрут 17-й и 53-й стрелковых дивизий, а также 26-й танковой бригады. Тогда солдаты выполняли приказ отвлечь противника и занять деревни Тунаево и Леоново. Нынешние добровольцы преодолели три маршрута по три километра каждый.

Источник фото: телеканал «360»

Осенью 1941-го на подступах к Москве развернулись ожесточенные бои, переломившие ход войны и отбросившие фашистов от столицы. Ключевую роль в контрнаступлении советской армии и в первой серьезной победе сыграли бои, проходившие на территории Лопасненской земли.

Источник фото: телеканал «360»

«Те события, может быть, кажутся очень мелкими по сравнению с подвигом 28 панфиловцев. Но каждое подразделение вносило свой вклад. И вы знаете, что чтобы там не случился прорыв, где-то был отвлекающий маневр», — сказал руководитель местного отделения РВИО в г. о. Чехов Владимир Черенков.

Источник фото: телеканал «360»

Место памятного митинга — кирпичные руины, бывшие ранее стеной местной школы. В те дни погибли и пропали без вести 600 воинов и ополченцев, но ценой тяжелых потерь защитникам удалось отстоять столицу и обратить захватчиков вспять.

Источник фото: телеканал «360»

«Это мероприятие лишний раз позволяет нашим школьникам оценить те заслуги, те события, заслуги наших дедов и прадедов. Наш святой долг — помнить это и передавать из поколения в поколение», — сказал глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Источник фото: телеканал «360»

В память о погибших участники акции возложили цветы к мемориалу. Памятные акции, посвященные битве под Москвой, также проходят в эти дни в ряде образовательных и культурных учреждений городского округа Чехов.