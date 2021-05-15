Участники акции «Сад Памяти» посадили в Красногорске 18 тысяч деревьев

Жители городского округа Красногорск высадили на участке около Нахабина почти 18 тысяч саженцев в рамках международной акции «Сад Памяти». Каждое дерево — это напоминание о погибших в Великой Отечественной войне. Об этом в своем Telegram-канале написал глава округа Алексей Спасский.

Глава округа отметил, что в России нет такой семьи, где не было бы участника войны.

«В нашей семье это, безусловно, мой дед Николай Ефимович Филатов. Прошел всю войну, был трижды ранен. Пусть в память о нем и о миллионах советских солдат растет этот Сад Памяти», — написал Алексей Спасский.

Он отметил, что около Нахабина акции по высадке саженцев уже проходили. Деревья, которые выросли, уже превышают человеческий рост. Всего, по словам главы округа, по всей планете появится 27 миллионов новых саженцев, которые напомнят о погибших в самой страшной войне.

«Сегодня акцию поддержали наши активные и неравнодушные жители, а также почетные гости. Благодарю каждого за участие», — подытожил глава городского округа.

Вместе с международной акцией «Сад Победы» в Московской области с 26 апреля по 25 мая проходит посадка деревьев в рамках традиционной эколого-патриотической акции «Лес Победы». В этом году она прошла уже в девятый раз. Жители Подмосковья сажают деревья и кустарники в своих дворах и на природе.