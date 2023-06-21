Подмосковье 21 июня 2023, 14:25 Участники акции «С пользой для Родины!» собрали более 50 тонн макулатуры в Подмосковье Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев / Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Итоги экологической акции по сбору макулатуры «С пользой для Родины!» подвели Доме правительства, сообщила пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Студенческие отряды вузов и средних специальных учебных заведений региона собрали около 50 тонн бумажной продукции, все вырученные средства направили на счет движения «Волонтеры Подмосковья» для приобретения вещей участникам СВО в рамках проекта «Доброе дело».

По словам главы ведомства Екатерины Швелидзе, акция «С пользой для Родины!» объединила заботу об окружающей среде и поддержку российских военнослужащих. В проекте приняли участие более 60 учебных заведений Подмосковья.

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«Мы видим, как к акции „Доброе дело“ подключается все больше и больше людей, как создаются новые проекты и форматы поддержки бойцов СВО, особенно приятно видеть молодежные инициативы. Спасибо всем неравнодушным и активным ребятам, такие акции очень важны, они должны и, я уверена, будут развиваться», — отметила министр.

Наиболее активно себя проявили представители колледжа «Московия» из Ленинского округа, собрав 3952 килограмма макулатуры. Также высокие показатели у студентов из Серпухова, Клина, Черноголовки и Электростали.

«Ребята, мы делаем с вами большое дело. Каждый участник движения понимал важность акции, и каждый стремился помочь. У нас в РСО все настоящие патриоты, я в этом уверен. Мы будем и дальше с вами помогать и приносить пользу нашей Родине», — сказал командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

По словам координатора проекта «ЭкоЛогичное Подмосковье» Олега Балаева, это волонтерское движение является эпицентром программ по улучшению окружающей среды в Московской области. Мероприятия по сбору макулатуры с дальнейшим переводом средств в пользу участников СВО прошли впервые в России.

«Активное участие в реализации проекта принимают бойцы Российских студенческих отрядов и „Волонтеры Подмосковья“. Сегодня мы подвели итоги акции „С пользой для Родины!“, но работа будет продолжена!», — подчеркнул Балаев.

За три года работы студенческих отрядов региона численность участников движения достигла порядка 3,5 тысячи студентов. На текущий момент активно развиваются педагогическое, сервисное, строительное, сельскохозяйственное и IT-направление, а также группы проводников. Этим летом более 2,5 тысяч ребят отправились работать по различным направлениям в Подмосковье и в другие регионы. Члены регионального отделения РСО реализуют социально-значимые проекты, патриотические акции и мероприятия по развитию молодежной политики. Кроме того, на базе подмосковных студенческих отрядов работает штаб по сбору помощи бойцам СВО и жителям Донбасса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье. Туда могут обратиться военнослужащие и члены их семей для решения важных вопросов.

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