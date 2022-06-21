Участники акции «ЭкоДвор» в Солнечногорске собрали около 50 килограммов вторсырья

Жители села Кривцово собрали около 50 килограммов вторсырья и научились правильно разделять отходы. Акция состоялась в Солнечногорске в 19-й раз.

Пришедшим на помощь природе объяснили, как правильно сортировать мусор, и какие отходы подлежат переработке. На помощь пришли активисты и аниматоры, участников развлекали мастер-классами и бесплатным аква-гримом.

Источник фото: телеканал «360»

За время существования «ЭкоДвора» в нем приняли участие полторы тысячи человек. Вместе они собрали более тонны отходов. Организатор акции Алексей Чернышов рассказал, что главная цель — не только собрать вторсырье, но и объяснить людям, как вести экологичный образ жизни.

Юбилейное 20-е мероприятие проведут в центре городского округа.