Наедине с кумиром. Участники «Активного долголетия» встретились с Сергеем Безруковым

Участники программы «Активное долголетие» после спектакля «Вишневый сад» в Московском губернском театре встретились Сергеем Безруковым. Художественный руководитель МГТ рассказал о своем видении чеховской пьесы и философии своего театра.

В этот снежный декабрьский вечер в МГТ классика, играют «Вишневый сад», но в этот раз одним только спектаклем дело не ограничится. Сотрудники службы безопасности уже никого не ждали, когда в дверях появилась съемочная группа телеканала «360». В гардеробе ни одной свободной вешалки — в зале аншлаг. И среди тех, кто пришел насладиться героями Чехова, были и герои сюжета — участники программы «Активное долголетие».

«Поразительные результаты она дала, вдруг расправились крылья у всех пенсионеров, и не важно, сколько лет им — 80 или 90», — сказала Татьяна Плешакова, участник программы «Активное долголетие».

Источник фото: телеканал «360»

В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры могут бесплатно посещать кружки секции, концерты и экскурсии. Наряду с бесплатными занятиями спортом и творчеством, есть в губернаторском проекте и особые мероприятия — встречи пожилых людей из Подмосковья со своими кумирами. И вот, когда отгремели аплодисменты, и представление, казалось бы, закончилось, на первых рядах вновь царил ажиотаж.

В этот раз участники «Активного долголетия» встретились с Сергеем Безруковым. Несмотря на плотный график, художественный руководитель МГТ и режиссер-постановщик «Вишневого сада» нашел время рассказать и о своем видении пьесы, и о философии своего театра.

Источник фото: телеканал «360»

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«Театр — это дом, как вы заметили. Здесь все абсолютно по-домашнему. Здесь встретили, показали, не обидели. И артисты на сцене и за кулисами — это, конечно, такая семья», — сказал Сергей Безруков, художественный руководитель Московского губернского театра.

Разговор получился долгим и насыщенным. Не обошлось и без слов благодарности. Участники отметили, что эта встреча надолго останется в их памяти. И, наверное, из всех получателей социальных услуг Московской области, они самые счастливые.

Этот вечер подарил участникам «Активного долголетия» не только новые впечатления, но и, пожалуй, самое главное — положительные эмоции. И такие встречи со знаменитостями теперь будут проводиться постоянно.