Участники «Активного долголетия» впервые вырастили в Подмосковье бананы

Сезон летних активностей в Подмосковье постепенно подходит к концу. Однако в проекте «Активное долголетие» в самом разгаре время сбора урожая. Долголеты выращивают многие культуры, у некоторых к этому сезону даже успели зацвести бананы.

«Кто-то собирает кабачки и помидоры, огурцы и капусту и готовит соленья на зиму, а в Зимнем саду у активных долголетов из Ликино-Дулева поспел щедрый урожай из фруктов — инжир, мандарины, гранат! И впервые в этом году зацвели бананы!» — рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

В ведомстве добавили, что в рамках проекта «Общественный город» представителям старшего поколения предоставлялась возможность вырастить фрукты, овощи и зелень, даже если у пенсионеров нет дачи или частного дома.

Как отметили в Министерстве, участники проекта не только активно собирают урожай, но и посещают занятия по гарденотерапии. Это направление психосоциальной, трудовой терапии, при которой люди приобщаются к работе с растениями. «Общественный огород» — яркий тому пример.

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