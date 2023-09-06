06 сентября 2023, 09:59
Участники «Активного долголетия» в Ступине вышли в финал подмосковного турнира по волейболу
Зональный этап регионального турнира по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие» прошел в Ступине. Финал состоится в Дмитрове 27 сентября.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на турнире встретились долголеты из Ступина, Каширы, Серпухова и Пущина. Победителем стала команда из Ступина.
Реклама
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама