Подмосковье 06 сентября 2023, 09:59 Участники «Активного долголетия» в Ступине вышли в финал подмосковного турнира по волейболу Министерство социального развития Московской области

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Зональный этап регионального турнира по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие» прошел в Ступине. Финал состоится в Дмитрове 27 сентября.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на турнире встретились долголеты из Ступина, Каширы, Серпухова и Пущина. Победителем стала команда из Ступина.

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