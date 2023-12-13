Подмосковье 13 декабря 2023, 16:47 Участники «Активного долголетия» в Солнечногорске победили на чемпионате России по фоновой ходьбе КЦСОР "Химкинский"

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Участники клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске стали победителями чемпионата России по фоновой ходьбе в командном зачете «Человек идущий». Команда в составе 11 человек сделала максимальное количество шагов — 800 тысяч.

Отмечается, что капитан команды Ирина Воробьева отобрала из 29 желающих 11 человек. Младшему участнику команды — 55 лет, а старшему — 76.

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«Было тяжело, поначалу все мышцы болели, но потом втянулись. Создали группу в WhatsApp из участников команды. По несколько раз в день списывались, контролировали друг друга, мотивировали, общались», — поделились участники.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что с первого дня солнечногорские марафонцы демонстрировали высоки результаты и находились в тройке лидеров.

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