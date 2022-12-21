Подмосковье 21 декабря 2022, 17:15 Участники «Активного долголетия» в Серебряных Прудах организовали музей старинных вещей

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Участники клуба «Активное долголетие» вместе с жителями Серебряных Прудов организовали музей старинных вещей «Ностальгия». Начинался он с 50 экспонатов, а сейчас их уже более 200.

Экспозицию музея составляют чугунки, прялки, часы, посуда, книги и многое другое. Уникальный предмет — шахтерскую лампу — принес один из жителей Серебряных Прудов.

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«Он когда-то был шахтером. <…> Он все указал: как эта лампа называется, для чего она нужна была и сколько жизней лампа спасла. Эта лампа показывает уровень метана в шахте», — рассказала заведующая музеем «Ностальгия» Елена Савцова.

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Экскурсии в музее проводят для пенсионеров и школьников. А к тем, кто самостоятельно не может приехать, привозят экспозицию прямо на дом в рамках проекта «Музей в чемодане».

Кроме музея, члены клуба «Активное долголетие» в Серебряных Прудах поддерживают и другие начинания. Около 350 участников клуба проводят время активно и интересно. Они ходят в бассейн, занимаются йогой, пением, танцами, творчеством, изучают правовую грамотность. Всего на выбор более 20 активностей.

«Скучать некогда! Те, кто сюда ходят, подтвердят. Потом здесь же у нас кружки, театральная студия есть, так что тут каждый что-то свое найдет», — рассказала член клуба «Активное долголетие» Екатерина Пряникова.

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