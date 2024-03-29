29 марта 2024, 17:43
Участники «Активного долголетия» в Рошале сплели маскировочные сети для бойцов СВО
Участники «Активного долголетия» в Рошале продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО. Представители клуба поделились секретами работы с заместителем главы округа Светланой Дурмановой.
Все неравнодушные жители округа изготавливают блиндажные свечи, пишут бойцам письма и открытки, а также помогают в приобретении всего самого необходимого. С гуманитарным грузом участникам СВО передают инструменты, технику, обмундирование, продукты питания и многое другое. Отмечается, что скоро активисты Шатуры отправят очередной груз бойцам.
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Активное долголетие
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