Подмосковье 29 марта 2024, 17:43 Участники «Активного долголетия» в Рошале сплели маскировочные сети для бойцов СВО Пресс-служба администрации г. о. Шатура

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Участники «Активного долголетия» в Рошале продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО. Представители клуба поделились секретами работы с заместителем главы округа Светланой Дурмановой.

Все неравнодушные жители округа изготавливают блиндажные свечи, пишут бойцам письма и открытки, а также помогают в приобретении всего самого необходимого. С гуманитарным грузом участникам СВО передают инструменты, технику, обмундирование, продукты питания и многое другое. Отмечается, что скоро активисты Шатуры отправят очередной груз бойцам.

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