Участников «Активного долголетия» в Подольске стали обучать французскому языку

У пенсионеров из Подольска, участвующих в «Активном долголетии», появилась возможность посещать занятия по французскому языку. Они стартовали месяц назад, но уже обошли по популярности уроки английского.

Материал осваивают быстро — читали уже на первом занятии. Для многих это не первый иностранный: одни пришли с базой немецкого, другие — английского.

Но программа отличается от школьной. На занятиях больше слушают и говорят.

«Нашим ученикам очень хочется научиться говорить и очень хочется научиться понимать. И они очень стараются. А когда старание есть, то обязательно будет и результат», — отметила преподаватель французского языка Наталья Киселева.

Ученики запоминают много незнакомых слов. Это, по мнению врачей, помогает предотвратить болезнь Альцгеймера.

А с профилактикой сердечно-сосудистых болезней помогает, например, зумба. Это танцевальная фитнес-тренировка. Она адаптирована под людей старшего поколения, с избыточным весом, нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Занятия могут посещать люди даже в инвалидных колясках. Перерыв каждые пять или 10 минут.

Активностей в клубе становится все больше. Администрация Подольска готовится к масштабному фестивалю в следующем году.

В программе будут спортивные соревнования, выступления творческих коллективов из «Активного долголетия» и мастер-классы. Это отметила заместитель главы городского округа по вопросам социальных коммуникаций Татьяна Ропот.

Мы очень тесно сотрудничаем и с комитетами по культуре, туризму, и с комитетом по спорту. Силы в городском округе достаточно большие для того, чтобы нам сделать большое хорошее мероприятие Татьяна Ропот.

Программа «Активного долголетия» постоянно дополняется. Общественные организации, в которых состоят пенсионеры, предлагают свои идеи.

Ранее мы рассказали, как этот проект помогает пенсионерам Подмосковья развиваться и путешествовать.