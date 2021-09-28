Около 80 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия» за два года
К проекту «Активное долголетие» присоединились уже 80 тысяч пенсионеров из Подмосковья. Ему исполнится два года в октябре. За это время для участников открыли 19 направлений занятий.
Среди них скандинавская ходьба, танцы, рисование, бассейн, йога, вокал, компьютерная грамотность, иностранные языки и многое другое.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина напомнила, что этот проект запустили по решению губернатора Андрея Воробьева.
За время реализации проекта в Подмосковье открыли 63 клуба в 59 городских округах
Сейчас, чтобы присоединиться к проекту, нужно обратиться за услугой самому. С октября зачисление будет автоматическим, когда жителю исполнится 55-60 лет.
«Проект пользуется большим спросом у старшего поколения. Участники находят единомышленников, интересно проводят время, учатся новому», — подчеркнула Каклюгина.
Она напомнила, что занятия проводят бесплатно. Подробную информацию можно найти на официальном сайте.