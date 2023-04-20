20 апреля 2023, 16:17
Участники «Активного долголетия» в Подмосковье открыли сезон велопрогулок
Участники клуба «Активное долголетие» открыли сезон велопрогулок в Московской области. Пенсионеры пользуются как своим личным транспортом, так и берут его напрокат в парках, уточнила министр соцразвития региона Людмила Болатаева
«Велосипедные прогулки помогают пенсионерам укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшить координацию движений и повысить уровень энергии», — уточнили в министерстве.
Реклама
Адреса пунктов проката доступны на Яндекс.картах. Точки аренды самокатов можно найти по ссылке. Вступить в клуб "Активное долголетие" можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Активное долголетие
Реклама
Реклама