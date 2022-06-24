Участники «Активного долголетия» в Подмосковье бесплатно посетили 1,5 тысячи экскурсий с начала года

Активные пенсионеры из Подмосковья посетили более полутора тысяч экскурсий по достопримечательностям области с начала года. В них приняли участие свыше 27 тысяч членов клуба «Активное долголетие».

Пешеходные и автобусные экскурсии проводятся для участников программы каждую неделю. Поездки включают исторические, природные, религиозные и архитектурные достопримечательности Подмосковья. Самыми популярными направлениями у пенсионеров оказались Коломна, Истра, Одинцово, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад и Дмитровский округ.

Больше всего подмосковные пенсионеры полюбили поездки в Новоиерусалимский мужской монастырь, музей-заповедник «Коломенский кремль», Главный храм Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» и другие направления.

В прошлом году экскурсии по достопримечательностям Подмосковья посетили около 41 тысячи членов «Активного долголетия». Они совершили более 3,1 тысячи поездок.