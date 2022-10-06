Мастер-класс по граффити для пенсионеров из «Активного долголетия» прошел в Одинцове | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Мастер-класс по граффити для пенсионеров из «Активного долголетия» прошел в Одинцове

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В Одинцовском клубе «Активное долголетие» участницы нашли для себя принципиально новое и крайне неожиданное хобби. Идею они почерпнули у собственных внуков, которые увлекаются уличным искусством, в том числе граффити. Немолодые уже люди решили взять баллончики с краской и отправиться расписывать стены. Неординарную историю рассказало РИАМО.

Художник Владимир Брусков сначала провел для своих начинающих последователей инструктаж. «Берите баллончик в руки, хорошо потрясите и смело в бой», — сказал он им. И добавил, что ему крайне непривычно видеть таких возрастных учеников. Все-таки чаще к нему приходят подростки. Однако бабушки сразу проявили себя очень активно. Они подошли к делу с большим азартом и с детским восторгом.

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Одна из участниц этого мероприятия, Светлана Комарова, рисует уже давно. Но так ответственно она подходит к этому впервые. Она сказала, что просто не смогла отказаться от такого неожиданного и заманчивого предложения — попробовать порисовать прямо на улице.

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Площадку для рисования выбрали тоже не случайно. Ее решили разместить в Старом Городке. В нем всегда прогуливаются большие компании, к тому же именно здесь зачастую проходят занятия клуба «Активное долголетие».

«Была скучная белая стена. Мы решили ее раскрасить. Ведь здесь гуляют мамы с детьми, бабушки с детьми, много занятий проводится», — рассказала руководитель проекта «Активное долголетие» в Одинцовском округе Ирина Баженова.

Долголеты рассчитывают, что это далеко не единственный случай, когда они занимаются таким интересным делом. Хобби у них много, подчас неожиданных. Например, зимой они начинали учиться фигурному катанию на льду, теперь занимаются стрит-артом. Возможно, в будущем придут даже к таким экстремальным занятиям, как паркур, — наверняка и оно окажется настолько активным людям под силу.

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