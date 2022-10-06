Мастер-класс по граффити для пенсионеров из «Активного долголетия» прошел в Одинцове | 360°

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Криминал
06 октября 2022, 14:13
«Поздновато, но согласилась». Песков — о признании разведкой США вины Украины за убийство Дугиной
Эксклюзив
06 октября 2022, 14:13
Россиянам разъяснили, кому Путин дал отсрочку от мобилизации
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Важное
06 октября 2022, 14:08
Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно
Власть
06 октября 2022, 14:08
Захарова заявила, что Россия располагает данными об умышленном уничтожении ВСУ посевов зерновых
Подмосковье
06 октября 2022, 14:02
Жителям Подмосковья рассказали, куда обратиться при перебоях в отоплении
Общество
06 октября 2022, 14:02
Протокол о дискредитации ВС РФ составили на педагога нижегородского вуза за неудачный совет студентам
Подмосковье
06 октября 2022, 13:57
Почти 80 рабочих мест появилось на крытой автостоянке в Волоколамске
Спецоперация
06 октября 2022, 13:56
Территория Кременной полностью освобождена — посол ЛНР
Власть
06 октября 2022, 13:55
Экономика России оказалась способна адаптироваться к любым санкциям