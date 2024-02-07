07 февраля 2024, 15:48
Участники «Активного долголетия» в Лобне посетили сафари-парк «Изумрудный лес»
Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали на экскурсии. Они посетили сафари-парк «Изумрудный лес», который расположен на границе Московской и Тверской областей
На территории сафари-парка обитает более 30 видов животных, в том числе еноты, страусы, верблюды, ламы и другие. Условия проживания животных приближены к естественным.
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«Поездка просто прекрасная! Это восхитительное место как для взрослых, так и для детей. Мы получили незабываемые эмоции, находясь на свежем воздухе и наблюдая за животными», — поделилась одна из участниц клуба «Активное долголетие» Елена.
Проект «Активное долголетие» работает при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2019 года. Присоединиться к клубу в Лобне можно по адресу: улица Молодежная, 4. Для этого необходимо предъявить социальную карту. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 579-46-61.
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Лобня
Активное долголетие
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