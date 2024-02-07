Подмосковье 07 февраля 2024, 15:48 Участники «Активного долголетия» в Лобне посетили сафари-парк «Изумрудный лес» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни побывали на экскурсии. Они посетили сафари-парк «Изумрудный лес», который расположен на границе Московской и Тверской областей

На территории сафари-парка обитает более 30 видов животных, в том числе еноты, страусы, верблюды, ламы и другие. Условия проживания животных приближены к естественным.

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«Поездка просто прекрасная! Это восхитительное место как для взрослых, так и для детей. Мы получили незабываемые эмоции, находясь на свежем воздухе и наблюдая за животными», — поделилась одна из участниц клуба «Активное долголетие» Елена.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Проект «Активное долголетие» работает при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2019 года. Присоединиться к клубу в Лобне можно по адресу: улица Молодежная, 4. Для этого необходимо предъявить социальную карту. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 579-46-61.

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