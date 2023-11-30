Подмосковье 30 ноября 2023, 14:34 Участники «Активного долголетия» в Лобне побывали на экскурсии по музею космонавта Быковского Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни съездили на экскурсию в Павловский Посад. Они посетили местный историко-художественный музей, храм Вознесения Господня и Музей космонавта Валерия Быковского.

Музей летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, Героя ГДР, Болгарии и Вьетнама Валерия Федоровича Быковского работает с 2020 года. Его открыли на средства президентского гранта при поддержке местной администрации. В экспозиции представлены личные вещи космонавта, фотографии и подарки.

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Валерий Быковский вошел число первопроходцев космоса наряду с Юрием Гагариным, Германом Титовым и Алексеем Леоновым. Он — пятый космонавт в СССР и девятый — в мире. Его суммарное время пребывания в космосе составило 20 суток.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с 2019 года. В Лобне клуб находится по адресу улица Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

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