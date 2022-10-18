Клуб «Активное долголетие» в Королеве первым в Подмосковье запустил уроки верховой езды | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 13:13 Клуб «Активное долголетие» в Королеве первым в Подмосковье запустил уроки верховой езды

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Летом этого года в клубе «Активное долголетие» в Подмосковье прошло множество интересных мероприятий. Участники отлично осваивали сап-серфинг, а теперь решили начать обучение и очень интересному и полезному занятию — верховой езде. Именно клуб «Активное долголетие» в Королеве первым во всей области начал полноценные занятия по иппотерапии.

Такое занятие очень полезно, потому что в нем кроются собственные методы расслабления и релаксации. Помимо этого, можно заниматься изучением совсем не простых упражнений, и это будет давать серьезный результат для развития мышц всего тела. Сами участники клуба «Активное долголетие» рассказывают, что многие из них давно мечтали попробовать кататься на лошадях и больше с ними контактировать, просто возможности заняться этим поначалу не было, а теперь появилась.

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Любовь Рачкова — одна из участниц этой программы, для которой участие в ней стало большим событием и впечатлением. «Это незабываемо. Я никогда даже близко не подходила к лошади, очень боялась, а когда села, сразу успокоилась и даже почувствоваланастоящее блаженство. Обо всем печальном забываешь, только радостные эмоции. Не хотелось заканчивать катание.Да и само общение с этими удивительными и умными животными приятно», — рассказывает она.

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Уже состоялось первое полноценное занятие, пока в нем приняли участие первые семь человек. С этого момента масштабная программа оказалась запущена — занятия начнут проводиться каждую неделю, принять в них участие сможет любой желающий долголет.

О других интересных событиях на осенних каникулах можно узнать на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что именно здесь размещают всю информацию о праздниках, фестивалях, спектаклях и других культурных событиях региона.