Подмосковье 22 февраля 2024, 16:47 Участники «Активного долголетия» в Химках поздравили общественные организации накануне Дня защитника Отечества Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Для членов общественных организаций «Союз пенсионеров» и «Совет ветеранов» провели праздничное мероприятие ко Дню защитника Отечества. Его организовали участники клуба «Активное долголетие» совместно с центром объединения гражданских инициатив «Единые».

С творческими номерами выступили актеры народного театра Станислав Кудрявцев и Тамара Леонова и ученики центральной детской школы искусств. Для старшего поколения сотрудники общественной приемной «Единой России» подготовили тематическую викторину. Всем участникам вручили памятные подарки.

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Жителям напомнили, что в округе проходит сбор гуманитарной помощи для военнослужащих. Участники мероприятия обещали помочь в сборе вещи первой необходимости для девушек-снайперов, которые наравне с мужчинами проходят службу в зоне спецоперации.

Химкинские волонтеры отправили уже более 200 тонн вещей первой необходимости в зону специальной военной операции. Пункт сбора помощи расположен в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Кирова, дом № 19. График работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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