Подмосковье 15 февраля 2024, 17:22 Участники «Активного долголетия» в Химках посетили 20 экскурсий с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Клуб «Активное долголетие» в Химках провел 20 экскурсий с начала года. Пенсионеры посетили достопримечательности в округе и в соседних городах.

Сегодня в химкинском отделении клуба «Активное долголетие» состоит более девяти тысяч человек. Участники клуба могут вместе посмотреть кино, поиграть в шахматы и настольный теннис, проконсультироваться с сотрудником многофункционального центра, соцзащиты, а также пройти вакцинацию. Каждый день клуб посещают до 100 человек.

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«Вместе с руководителем клуба Мариной Дубровиной я осмотрела внутренние помещения, кабинеты, зоны отдыха и оценила их техническое оснащение. „Активное долголетие“, расположенное в здании стадиона „Арена Химки“, обустраивалось по индивидуальному дизайн-проекту, что позволило реализовать здесь такие интересные замыслы, как кабинет релаксации и даже полноценный кинозал», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Она отметила, что благодаря заботе персонала клуб находится в отличном состоянии и укомплектован всем необходимым оборудованием.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Здесь регулярно проходят самые разные мероприятия: выездные экскурсии, спортивные мероприятия, занятия по компьютерной грамотности, вокалу, творческие вечера. Наши пенсионеры действительно очень активные и с удовольствием участвуют в таких событиях. Все активности в рамках проекта доступны для жителей Химок бесплатно», — отметил другой депутат из Химок Валентин Герасимов.

Расписание занятий можно найти на сайте клуба «Активное долголетие» или уточнить по телефону: +7 (495) 572-65-14. Центр находится в помещении «Арены Химки» по адресу: улица Кирова, владение 24, 1-й этаж северной трибуны.

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