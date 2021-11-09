Участники «Активного долголетия» посетили 2,6 тысячи экскурсий по Подмосковью с января

Почти 37 тысяч участников «Активного долголетия» побывали на экскурсиях по Подмосковью с начала года. Это областной проект, который стремительно набирает популярность.

Пожилые люди посетили 2,6 тысячи пешеходных и автобусных экскурсий. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

Поездки по городам Московской области для участников „Активного долголетия“ проводили каждую неделю комитет по туризму Подмосковья.

Наибольшей популярностью пользуются Коломна, Серпухов, Истра, Одинцово и Сергиев Посад.

Кроме того, много поездок организовали в Дмитров, Мытищи, Рузу, Раменское, Клин, Мытищи и другие города Московской области.