Участники «Активного долголетия» побывали на фестивале танцев в Королеве | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 18:06 Поделиться Telegram

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Viber Участники «Активного долголетия» побывали на фестивале танцев в Королеве

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Участниками фестиваля стали десять танцевальных коллективов из подмосковных городов. В общей сложности более 230 долголетов побывали на мероприятии.

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На сцене королевского дворца культуры имени Калинина были представлены все виды танцевального искусства — от вечного вальса до сиртаки, от испанского фламенко до кадрили. Строгое, но доброжелательное жюри по достоинству оценивало каждое выступление: оригинальность и выразительность танца, технику исполнения, костюмы.

Без приза не осталась ни одна команда, все участники были отмечены в отдельных номинациях. Главным же итогом конкурса стало хорошее настроение, удовольствие от выступления на большой сцене и заряд позитива.

В рамках фестиваля для участников прошли мастер-классы по танцам, вышивке, созданию куклы «Нитянка» и выставка работ, сделанных руками долголетов.

«Совсем скоро проект „Активное долголетие“, который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева, отметит три года. Увеличивается не только число участников, но и перечень активностей. В новом сезоне наших долголетов ждут новые занятия: стрельба из лука, керлинг, катание на коньках и лыжах, цифровая, правовая, финансовая грамотность», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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