Подмосковье 04 августа 2023, 14:59 Участники «Активного долголетия» побывают на главном гастрономическом фестивале Подмосковья Министерство социального развития Московской области

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На сырный фестиваль в деревне Дубровское приедут участники программы «Активное долголетие» со всего Подмосковья. В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что минимум 400 пенсионеров присоединятся к главному гастрономическому событию лета.

Истринский клуб «Активное долголетие» уже второй раз принимает участие в традиционном летнем гастрономическом фестивале. На ярмарке пенсионеры представляют свои творческие работы, которые долгое время создавали. Это изделия из глины, рисунки, украшения, куклы, вязаные вещи и многое другое. Все три дня фестиваля на стенде «долголетов» можно будет ознакомиться с разными направлениями работы клуба.

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Более 300 фермеров и виноделов из 49 регионов России начали работать на главном гастрономическом фестивале Подмосковья. Мероприятие началось 4 августа и продлится до конца воскресенья.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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