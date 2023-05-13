Подмосковье 13 мая 2023, 14:57 Участники «Активного долголетия» открыли цикл экскурсий в лесопарке Орехово-Зуева КЦСОИР "Орехово-Зуевский"

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Участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуева Тамара Белоцерковская и Галина Гуськова открыли цикл экскурсий по лесопарковой зоне «Саулов лес», сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области. В рамках губернаторской программы пенсионеров округа обучают профессии гида.

Занятия для пожилых проходят в клубе экскурсоводов «СоцГид50+» на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». На уроках участники изучают историю родного класса, затем ученики на основе полученных знаний проводят лекции и автобусные экскурсии для взрослых и детей. Как отметили в Минсоцразвития, такие занятия расширяют кругозор и тренируют память.

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Гиды лесопарковой территории «Саулов лес» познакомили группу местными с животным миром и целительными свойствами растений. Участок входит в состав Мещерской низменности, в зоне находится много озер и рек. Также экскурсоводы прочитали стихи об Орехово-Зуеве, его жителях и предприятиях.

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