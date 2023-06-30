30 июня 2023, 16:00
Участники «Активного долголетия» открыли сезон сапсерфинга в Подмосковье
Участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуева открыли сезон сапсерфинга. Они отправились в сплав по реке Клязьма, сообщили в министерстве социального развития Московской области.
Самой возрастной участнице тренировки Алле Корольковой исполнилось79 лет.
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«Благодаря проекту „Активное долголетие“ наши пенсионеры осваивают сапсерфинг, занимаются йогой в парках, берут в прокат велосипеды. В каждом городском округе есть клуб, в котором представители старшего поколения могут выбрать занятие по душе», — сообщила министр Людмила Болатаева.
Тренировки для участников проекта проходят в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.
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Пенсионеры
Активное долголетие
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