Подмосковье 30 июня 2023, 16:00 Участники «Активного долголетия» открыли сезон сапсерфинга в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Участники проекта «Активное долголетие» из Орехово-Зуева открыли сезон сапсерфинга. Они отправились в сплав по реке Клязьма, сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Самой возрастной участнице тренировки Алле Корольковой исполнилось79 лет.

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«Благодаря проекту „Активное долголетие“ наши пенсионеры осваивают сапсерфинг, занимаются йогой в парках, берут в прокат велосипеды. В каждом городском округе есть клуб, в котором представители старшего поколения могут выбрать занятие по душе», — сообщила министр Людмила Болатаева.

Тренировки для участников проекта проходят в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доплату к пенсии получат 70 тысяч жителей. Ее назначат тем, кто достиг 65-летнего возраста, не работает, живет в регионе свыше 10 лет, проживает один или вместе с другим пенсионером.

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