Участники «Активного долголетия» обсудили с ветеринарами здоровье домашних животных | 360°

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Участники «Активного долголетия» обсудили с ветеринарами здоровье домашних животных

Подмосковье

14 сентября 2022, 14:38

Участники «Активного долголетия» обсудили с ветеринарами здоровье домашних животных

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Для участников «Активного долголетия» в Подмосковье проходит множество интересных и полезных мероприятий. Например, недавно с ними встретились специалисты ветеринарной станции из Орехово-Зуева. Встреча прошла в городе Дрезна.

Как поделились сами специалисты, им нравятся встречи с участниками клуба. Они всегда оказываются очень внимательными и благодарными слушателями. В этот раз речь шла о здоровье домашних животных, за которым очень важно следить их хозяевам.

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«Во время этой встречи наши ветеринарные специалисты рассказали им о том, как составить сбалансированный рацион питания для стерилизованных домашних кошек и позаботиться о здоровье зубов своего питомца», — рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.

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Ветеринарные специалисты отметили, что также крайне важно следить за профилактикой опасных болезней животных. Особенно это касается бешенства, которое может оказаться смертельным не только для питомца, но и для человека. Участники встречи рассказали, что у них есть идея проводить выездную вакцинацию животных в СНТ, поселках и деревнях Подмосковья. В конце встречи все слушатели получили информационные материалы, которые касались обсуждаемых тем.

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