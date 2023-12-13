Подмосковье 13 декабря 2023, 17:03 Участники «Активного долголетия» из Солнечногорска стали победителями всероссийских соревнований по фоновой ходьбе Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Участники «Активного долголетия» из Солнечногорска победили во всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». Команда из 11 человек прошла 800 тысяч шагов.

Солнечногорцы заняли первое место в категории «Ветераны». Все шаги участников измерялись с помощью специального приложения. Чтобы стать первыми. участники «Активного долголетия» из Солнечногорска набирали норму по шагам на набережной Сенежа, в городском парке и даже на отдыхе. В день каждый старался пройти не менее 25 тысяч шагов.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Поздравляю наших солнечногорцев с заслуженной победой в соревнованиях „Человек идущий“. Уверена, что таких результатов удалось достичь благодаря силе участников и веры в победу. Отмечу, что в рамках губернаторского проекта „Активное долголетие“ старшее поколение активно принимает участие в различных занятиях, кружках и экскурсиях. Сейчас проект объединил почти 4200 тысяч участников из городского округа Солнечногорск», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Организатором соревнований является общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В этом году в состязаниях приняли участие более 77 тысяч человек из 87 регионов России — студенты, рабочие коллективы, ветераны, семьи и другие. В совокупности участники прошли более 9,5 миллионов километров.

Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья.

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