13 декабря 2023, 17:03
Участники «Активного долголетия» из Солнечногорска стали победителями всероссийских соревнований по фоновой ходьбе
Участники «Активного долголетия» из Солнечногорска победили во всероссийских соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий». Команда из 11 человек прошла 800 тысяч шагов.
Солнечногорцы заняли первое место в категории «Ветераны». Все шаги участников измерялись с помощью специального приложения. Чтобы стать первыми. участники «Активного долголетия» из Солнечногорска набирали норму по шагам на набережной Сенежа, в городском парке и даже на отдыхе. В день каждый старался пройти не менее 25 тысяч шагов.
«Поздравляю наших солнечногорцев с заслуженной победой в соревнованиях „Человек идущий“. Уверена, что таких результатов удалось достичь благодаря силе участников и веры в победу. Отмечу, что в рамках губернаторского проекта „Активное долголетие“ старшее поколение активно принимает участие в различных занятиях, кружках и экскурсиях. Сейчас проект объединил почти 4200 тысяч участников из городского округа Солнечногорск», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.
Организатором соревнований является общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В этом году в состязаниях приняли участие более 77 тысяч человек из 87 регионов России — студенты, рабочие коллективы, ветераны, семьи и другие. В совокупности участники прошли более 9,5 миллионов километров.
Напомним, ранее губернатор Андрей Воробьев присвоил Никите Михалкову звание почетного жителя Подмосковья.
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Солнечногорск
Активное долголетие
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