Участники «Активного долголетия» из Солнечногорска посетили с экскурсией Одинцово

Сорок участников проекта «Активное долголетие» из Солнечногорска побывали на экскурсии в Одинцовском округе. Они посетили главный храм Вооруженных сил РФ, для собравшихся провели экскурсию по музейно-храмовому комплексу.

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в ВОВ. Его строительство завершилось 9 мая 2020 года. Храм выполнен в монументальном русском стиле, его высота вместе с крестом — 95 метров.

Участники клуба «Активное долголетие» в Подмосковье посетили с начала года более 1,4 тысячи пешеходных и автобусных экскурсий. Возможностью познакомиться с достопримечательностями региона воспользовались около 15 тысяч пенсионеров. Наибольшей популярностью у участников проекта пользуются Коломна, Истра, Серпухов, Рузский и Сергиево-Посадский городские округа.