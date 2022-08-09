Участники «Активного долголетия» из Реутова побывали на экскурсии в Видном

Участники популярного в Подмосковье проекта «Активное долголетие» провели увлекательное путешествие по региону. Они посетили Ленинский городской округ Московской области, рассказали в пресс-службе главы Реутова Станислава Каторова.

«В рамках поездки участников проекта „Активное долголетие“ из Реутова была организована экскурсия в районный историко-культурный центр города Видное, где гостям рассказали об известных местных жителях, героях и ветеранах войны, показали художественные выставки и экспозиции музея», — отмечается в сообщении.

Кроме того, участники экскурсии смогли побывать в духовном центре и символе города Видное — в храме Георгия Победоносца. Его смогли возвести за рекордный срок: всего за один год и три месяца.

Стоит отметить, что именно в Реутове клуб общения для старшего поколения зародился еще ранее, до запуска на территории Подмосковья проекта «Активное долголетие». В Реутове действовало уникальное объединение под названием «Бархатная осень», именно на его базе и начал развиваться губернаторский проект.

На сегодняшний день в Реутове действуют три филиала «Активного долголетия». Два из них расположены в северной части города на улице Войтовича, 3 и улице Новой, 3, еще один центр на Юбилейном проспекте, 30 призван охватить жителей «южного» Реутова. Популярностью у реутовчан старшего поколения пользуются занятия клуба скандинавской ходьбы, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, творчество, пение и йога.