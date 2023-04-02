Подмосковье 02 апреля 2023, 18:08 Участники «Активного долголетия» из Орехова-Зуева поделились рецептами здоровых блюд в «Кулинарной гостиной» Министерство социального развития Московской области

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Правильное питание — залог хорошего здоровья и долгой жизни. Участники «Активного долголетия» из Орехово-Зуевского городского округа обменялись оригинальными и необычными рецептами постных блюд во время занятия «Кулинарная гостиная».

Участники мероприятия приготовили различные угощения из фруктов, овощей и зелени, которые оказались не только полезными, но и аппетитными.

В организованных по программе губернатора Московской области клубах проекта «Активное долголетие» участники не только узнают о правильном питании, но также ездят на экскурсии и занимаются различными видами спорта.

Как рассказали в Министерстве социального развития, число участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье превысило уже 240 тысяч человек, а за март в клубы пришли 10,5 тысячи новых участников.

Особой популярностью у пенсионеров пользуются настольный теннис, йога и скандинавская ходьба и занятия с диетологом. Стать участником проекта «Активное долголетие» очень просто. Достаточно просто прийти на интересующее занятие. Расписание доступно на портале проекта.