Участники «Активного долголетия» из Одинцова посетили выставку под открытым небом в «Парке Малевича» | 360°

26 октября 2022, 00:13
Участники «Активного долголетия» из Одинцова посетили выставку под открытым небом в «Парке Малевича»
Участники одинцовского клуба «Активное долголетие» отправились на творческую прогулку в «Парк Малевича». Пенсионеры посетили выставку современного искусства под открытым небом, которая открылась здесь при поддержке Третьяковской галереи.
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Выставка объединила в себе серию скульптур и паблик-арта. Участники «Активного долголетия» могли познакомиться с работами всемирно известных российских художников — Франсиско Инфантэ-Арана, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева и других.
«„Активное долголетие“ очень прекрасно развивает нас. Мы не сидим дома, а развиваемся. И настроение у нас поднимается, как будто бы заново начали жить», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Альфия Холупова.
Посетить выставку могут все желающие. Также гости парка могут воспользоваться аудиогидом «При чем тут Малевич?».
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