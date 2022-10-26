Участники «Активного долголетия» из Одинцова посетили выставку под открытым небом в «Парке Малевича» | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 00:13 Участники «Активного долголетия» из Одинцова посетили выставку под открытым небом в «Парке Малевича»

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Участники одинцовского клуба «Активное долголетие» отправились на творческую прогулку в «Парк Малевича». Пенсионеры посетили выставку современного искусства под открытым небом, которая открылась здесь при поддержке Третьяковской галереи.

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Выставка объединила в себе серию скульптур и паблик-арта. Участники «Активного долголетия» могли познакомиться с работами всемирно известных российских художников — Франсиско Инфантэ-Арана, Вячеслава Колейчука, Леонида Тишкова, Аристарха Чернышева и других.

«„Активное долголетие“ очень прекрасно развивает нас. Мы не сидим дома, а развиваемся. И настроение у нас поднимается, как будто бы заново начали жить», — поделилась участница клуба «Активное долголетие» Альфия Холупова.

Посетить выставку могут все желающие. Также гости парка могут воспользоваться аудиогидом «При чем тут Малевич?».