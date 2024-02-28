Подмосковье 28 февраля 2024, 14:38 Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили международную выставку-форум «Россия» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили Выставку достижений народного хозяйства в Москве. Они осмотрели территорию комплекса и павильоны международной выставки-форума «Россия».

На выставке «Россия» представлены все субъекты страны с культурным достоянием, крупнейшими корпорациями и общественными организациями. Для этой поездки лобненским пенсионерам бесплатно предоставили автобус.

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«Поездка очень понравилась! Всем советую посетить выставку. <…> Все было организовано на высшем уровне», — поделилась участница экскурсии Валентина.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Стать участником проекта «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Подмосковье. Клуб работает с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на выставке «Россия» рассказал, что в регионе стартовало строительство пяти индустриальных парков нового формата.

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