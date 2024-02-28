28 февраля 2024, 14:38
Участники «Активного долголетия» из Лобни посетили международную выставку-форум «Россия»
Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни посетили Выставку достижений народного хозяйства в Москве. Они осмотрели территорию комплекса и павильоны международной выставки-форума «Россия».
На выставке «Россия» представлены все субъекты страны с культурным достоянием, крупнейшими корпорациями и общественными организациями. Для этой поездки лобненским пенсионерам бесплатно предоставили автобус.
Реклама
«Поездка очень понравилась! Всем советую посетить выставку. <…> Все было организовано на высшем уровне», — поделилась участница экскурсии Валентина.
Стать участником проекта «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Подмосковье. Клуб работает с 9:00 до 18:00 по адресу: улица Молодежная, 4. Телефон для справок: 8 (495) 579-46-61.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на выставке «Россия» рассказал, что в регионе стартовало строительство пяти индустриальных парков нового формата.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Активное долголетие
Выставка-форум «Россия»
Реклама
Реклама