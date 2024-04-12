Подмосковье 12 апреля 2024, 12:23 Участники «Активного долголетия» из Лобни побывали на экскурсии в усадьбе Пехра-Яковлевское Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Участники клуба «Активное долголетие» из Лобни отправились на восток региона, чтобы погрузиться в его историю и культуру. Поездка включала в себя посещение местной картинной галереи, историко-краеведческого музея, Преображенского храма, а также усадьбы Пехра-Яковлевское — одной из жемчужин Подмосковья.

Усадьба Пехра-Яковлевское, бывшая владением князей Голицыных (Михайловичей), сегодня является памятником федерального значения и находится под охраной государства. Участники экскурсии имели уникальную возможность ознакомиться с историческим наследием этого места, которое веками хранило тайны русской аристократии.

Реклама

Клуб «Активное долголетие» в Лобне регулярно организует для своих участников различные познавательные мероприятия, включая поездки по достопримечательностям Подмосковья.

Чтобы стать частью этого дружного коллектива, мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, имеющим постоянную регистрацию в Московской области, необходимо обратиться в клуб «Активное долголетие» по адресу: ул. Молодежная, 4, Лобня. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 495 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Там же можно найти необычные тематические рестораны и кафе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».